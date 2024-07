Una targa per ricordare Giuseppe Sanò nella villetta di Torre Faro

Presto l'inaugurazione ma la nuova struttura non potrà essere subito dedicata all'ex consigliere

MESSINA – Come abbiamo anticipato, presto ci sarà l’inaugurazione. La “nuova” villetta di via Scuole, a Torre Faro, completati i lavori, avrà una targa dedicata a Giuseppe Sanò. Già consigliere della VI Municipalità, morto nel 2020 a 42 anni durante un’immersione, Sanò era una figura di riferimento a Torre Faro e si batteva per la sua valorizzazione. Per le villette vige la stessa regola delle vie, ovvero i dieci anni dalla morte, e non potendo subito diventare la villetta “Giuseppe Sanò” sul piano formale, sarà la targa a rendere tangibile il segnale d’attenzione per una figura che si è battuta contro la pesca illegale e la difesa della sua costa.

Tutto nasce da un progetto di Democrazia partecipata presentato al Comune di Messina nel 2022 e che ha ottenuto più consensi da parte dei cittadini. Per un importo a base d’asta di 87mila euro, i lavori sono stati fatti dalla ditta Proedil srl. Ha sottolineato l’assessore Massimiliano Minutoli: “In linea con la proposta originaria, il progetto ha previsto la riqualificazione degli spazi, con aree giochi nuove e un aumento della sicurezza”.

Da parte sua, il Comitato promotore villetta “Giuseppe Sanò”, del quale fa parte l’ex assessore Daniele Ialacqua, ha seguito l’iter dei lavori e non sono mancati i momenti di tensione con il Comune. Ma ora si attende solo l’inaugurazione. In particolare, è stata rifatta la pavimentazione dei vialetti che circondano lo spazio verde, si è sostituita l’area giochi per bambini e si è inserita un’altalena inclusiva. Ovvero accessibile anche chi ha disabilità motorie.

L’intitolazione delle vie e villette

Ma qual è il regolamento per intitolare una via o villetta a una personalità, con eccezioni in casi particolari? Eccolo: “Il prefetto autorizza l’attribuzione della denominazione a nuove strade e la variazione del nome di quelle già esistenti, nonché l’apposizione di targhe e monumenti commemorativi. A tal fine l’amministrazione comunale deve presentare un’ istanza allegando la delibera della Giunta comunale concernente l’oggetto della richiesta, la planimetria dell’area territoriale interessata e il curriculum vitae della persona alla quale si intende dedicare la strada. Il Prefetto esprime un parere al ministero dell’Istruzione in merito all’intitolazione di nuovi istituti scolastici o nel caso di fusione degli stessi”.

E ancora: “Gli organi competenti per le intitolazioni di vie e piazze cittadini sono la Commissione per la toponomastica cittadina e la Giunta comunale. Le proposte possono essere presentate da enti pubblici e privati, partiti politici, municipi o da associazioni a carattere nazionale e locale, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, singoli cittadini, a condizione che queste proposte siano state valutate dal municipio competente prima dell’invio alla segreteria della Commissione”.

Ma come presentare domanda? “Nel caso in cui si voglia onorare la memoria di una persona, è necessario presentare domanda alla segreteria della Commissione per la toponomastica cittadina, corredata da curriculum vitae e una possibile area disponibile e idonea all’intitolazione. Le nuove intitolazioni devono essere approvate con i nomi indicati per esteso, senza abbreviazioni, per evitare il rischio di creare confusione e omonimie nella toponomastica stradale, in linea con la normativa Istat. Occorre mantenere i toponimi antichi e, per le aree ancora anonime, ricercarne la memoria privilegiare le intitolazioni che ricordino antichi mestieri, oppure avvenimenti storici, culturali, artistici attinenti alla città. In caso di intitolazione a persone, bisogna privilegiare personalità locali con particolari meriti e per le quali vi sia sentimento di ammirazione e/o rispetto da parte della città, ovvero personalità nazionali e internazionali di rilevanza unanimemente riconosciuta”.

