Un'altra discarica di rifiuti in città - Tempostretto

Il fenomeno delle discariche abusive è ancora un problema irrisolto. Speriamo che l'impegno assunto dal sindaco Basile contro gli "zozzoni" produca i suoi frutti

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Viale della Libertà ricettacolo di monnezza”. Oggi, lunedì 27 febbraio, il sindaco Basile ha detto che sarà inflessibile contro gli “zozzoni” che deturpano la città scaricando i loro rifiuti dove capita prima. È un problema che i nostri lettori denunciano da tempo attraverso le segnalazioni WhatsApp. Speriamo che una più intensa azione repressiva serva a debellare i comportamenti incivili. Su questo fronte, è necessario contrastare con forza ancora maggiore del passato, l’azione pervasiva e illegale degli svuota cantine.

La repressione tuttavia non basta: bisogna intensificare gli sforzi anche in direzione di un censimento definitivo delle utenze e del recupero dell’evasione della Tari. È evidente, infatti, che chi non paga il tributo è meno portato ad adeguarsi alle regole della raccolta differenziata.