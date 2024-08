Un’estate senza carenze idriche a Taormina, “recuperati 20 litri al secondo”

L'annuncio del sindaco De Luca. Individuato un nuovo pozzo a Castelmola, con il primo flusso di acqua previsto entro un mese

TAORMINA – L’amministrazione comunale di Taormina ha annunciato “significativi miglioramenti nel sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche”. “Grazie a una serie di interventi di manutenzione sulle infrastrutture idriche esistenti – si evidenzia in una nota stampa – sono stati recuperati oltre 20 litri al secondo di acqua, mitigando così le carenze storiche di acqua durante i mesi estivi”.

Secondo il sindaco Cateno De Luca, “la convenzione tra il Comune di Taormina e Siciliacque, con la strategia del vettoriamento, ha portato a un risparmio complessivo di oltre 30 litri al secondo nel sistema regionale. Questi sforzi hanno permesso di ottimizzare le dinamiche di distribuzione attraverso una modifica del sistema pressorio, riducendo significativamente le perdite”.

Un nuovo pozzo a Castelmola

Il risultato ottenuto è che, per la prima volta, sono state superate le carenze idriche che tradizionalmente affliggevano la città nei mesi estivi, da luglio a settembre. Il prossimo obiettivo sarà quello di affrancare Taormina dalla fornitura di Siciliacque, individuando nuove fondi di approvvigionamento. Un primo passo in tal senso è stato compiuto con il “saggio esplorativo” (nella foto di copertina) nel Comune di Castelmola, in contrada Sifone, per verificare la portata e la potabilità dell’acqua.



“Questo nuovo pozzo – spiega Cateno De Luca – promette di essere una soluzione a lungo termine per l’autosufficienza idrica di Taormina, con il primo flusso d’acqua previsto entro un mese, a seguito delle verifiche di potabilità da parte dell’Asp di Messina. Prima di immetterla nel civico acquedotto, dovremo aspettare circa un mese per la potabilità, asseverata anche dall’Asp di Messina, che in contraddittorio con noi, inizierà questa procedura la prossima settimana”.

L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare l’Azienda Servizi Municipalizzati (ASM), per l’efficienza ed efficienza nel gestire questa difficile situazione idrica, il Genio Civile e il Comune di Castelmola per la celerità negli adempimenti di propria competenza, rilanciando un appello per la semplificazione delle procedure a livello nazionale e regionale. Ulteriori dettagli sulla gestione dell’acqua e sulle future iniziative, saranno comunicate alla cittadinanza durante un incontro pubblico che si terrà venerdì 30 agosto alle ore 20 in piazza IX Aprile.



