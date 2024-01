UniMe, la squadra dei prorettori di Spatari tra continuità e spinta verso il futuro

Chi sono i sei professori scelti dalla rettrice e quali sono le sfide he dovranno affrontare

MESSINA – Non ci sono grandi sorprese nella squadra di governo scelta da Giovanna Spatari. Dopo una quarantina di giorni dall’elezione, la rettrice, affiancata dal prorettore vicario Giuseppe Giordano, ha nominato i sei prorettori della nuova squadra di governo dell’Università di Messina in coerenza con gli equilibri e i compromessi inevitabili, sulla base della campagna elettorale. E nel segno dell’alleanza al secondo turno con l’ex prorettore vicario Moschella.

In continuità con la precedente gestione retta da Salvatore Cuzzocrea, tornano al governo di UniMe Eugenio Cucinotta, ordinario di Chirurgia generale, che si occuperà dei Rapporti con il Policlinico, tema sempre caldo; Antonino Germanà, ordinario di Anatomia Veterinaria, per il Diritto allo studio, e Candida Milone, ordinaria di Fondamenti chimici della Tecnologia, per la Didattica. Altre due deleghe di rilievo in un contesto in cui UniMe deve rafforzarsi, venendo incontro alle esigenze degli studenti nella formazione e nei servizi.

Le new entry sono Paola Dugo, ordinaria di Chimica degli Alimenti, prorettrice alla Ricerca, figlia dell’ex prorettore Giovanni Dugo e nipote del professore Giacomo Dugo, ma anche premiata a livello internazionale per la ricerca; Antonio Saitta, ordinario di Diritto Costituzionale e figura di rilievo anche in ambito politico, già prorettore con Navarra e ora all’Organizzazione amministrativa, e la vera sorpresa: Maria Grazia Sindoni, ordinaria di Linguistica inglese, prorettrice ai Percorsi interculturali e plurilinguismo. Figlia dello storico Angelo Sindoni e della docente di Filosofia morale Paola Ricci, a lei, già responsabile scientifica di progetti di ricerca europei e delegata per le politiche linguistiche da Cuzzocrea, il compito di rafforzare il carattere internazionale di un’Università che deve stare, come si dice in questi casi, al passo con i tempi.

La necessità d’innovare nel profondo l’Università: dai servizi alla progettualità

Ci saranno poi alcuni deleghe settoriali. E si registrano delle modifiche nei contenuti delle deleghe, rispetto al passato, in relazione alle esigenze del presente. Rimane fuori dalla squadra l’ex prorettore agli Affari Generali, Luigi Chiara, dopo le voci di un veto da parte di Moschella. Ma, al di là dei nomi, tocca ora a Giovanna Spatari, nei contenuti e nei metodi, assieme alla sua squadra, far fare un salto di qualità all’Ateneo, perdipiù in un territorio spesso così privo di opportunità.

Così si è espressa la rettrice: “La nostra missione sarà quella di costruire un ambiente di apprendimento stimolante e sostenibile, che promuova l’eccellenza accademica, la ricerca innovativa e l’impegno sociale”. Questo significa lavorare per l’innovazione nella progettualità, nell’idea di città universitaria, nei servizi per gli studenti e nella qualità della didattica. Lo ribadiamo: di tutto si ha bisogno ma non di riproporre per sempre la contrapposizione tra il gruppo Cuzzocrea e il gruppo Navarra, con veleni annessi.

In un clima da rassenerare, dalla professoressa Spatari si attende un cambio di passo per una nuova idea di comunità accademica, dove il conflitto (sano) sia quello delle idee. E non della logica dell’appartenenza.

