Unime terza a Cosenza, Di Mario della Swimblu bronzo a Riccione

In terra calabrese l'universitaria Giorgia Iaria stacca il pass per i campionati nazionali di agosto

Un fine settimana di gare che ha visto le società messinesi impegnate in Sicilia, vedi la Power Team a Caltagirone, o nel resto dello Stivale, con l’Unime a Cosenza e la Swimblu a Riccione. I risultati migliori arrivano dai trofei fuori dalla Sicilia, dove si assegnavano medaglie, mentre invece a Caltagirone in corso la prova tempi, l’ultima, prima della Regionali. La formazione universitaria fa il pieno di medaglie 53, suddivise in 22 ori, 13 argenti e 18 bronzi, e si conferma, rispetto allo scorso anno, al terzo posto nella classifica finale dominata dalla Poseidon e molto vicina alla seconda classifica l’Arvalia Lamezia.

Tra le fila universitarie si mettono in luce i soliti: Antonio Bavastrelli, Emma Arcudi, Sabrina Ferrara, Silvia Raffa e Giorgia Iaria. Quest’ultima in particolare ottiene il pass nazionale, che ancora non aveva, per i 100 farfalla ai prossimi campionati italiani di Roma. Ci va vicino anche Matteo Bolignano nei 100 rana, mentre Arcudi, Ferrara e Raffa si migliorano e sono sotto il limite ma già avevano acquisito i pass nelle settimana precedenti.

Da Riccione invece, dove al Trofeo Nicoletti era impegnata la Swimblu di Milazzo, c’è gloria sotto forma di medaglia per Giorgia Di Mario, la fondista classe 2006 vince il bronzo tra le Cadette nei 1500 stile libero. Non trovano la medaglia, ma ottengono piazzamenti in top ten o l’accesso prestigioso in finale, anche i tirrenici Sofia Perdichizzi, Davide De Gaetano, Salvatore Calderone, Aurelio Pandolfo ed Ettore Miano. Gli atleti allenati dai tecnici Zappia e Torre come spesso accade eccellono nelle distanze più lunghe dello stile libero.