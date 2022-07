Università "Mediterranea", il 7 e 8 luglio workshop A-Wear sul "dottorato europeo" - Tempostretto

Tampere, Castellón de la Plana, Bucarest e Brno fra gli Atenei partner. Al centro della "due giorni", i dispositivi indossabili di prossima generazione

REGGIO CALABRIA – Nelle giornate del 7 e 8 luglio, presso l’Aula “Quaroni” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà l’H2020 A-Wear 2022 Summer workshop.

L’evento è organizzato dai docenti del laboratorio di Advanced research into Telecommunication systems (Arts) con il supporto del Dipartimento d’Ingegneria dell’informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia sostenibile (Diies) dell’Ateneo reggino nell’ambito del progetto Horizon2020 Marie Sklodowska-Curie Innovative training network (Itn) / European joint doctorate (Ejd), denominato A-Wear (A network for dynamic wearable applications with privacy constraints), e vedrà coinvolti docenti e dottorandi provenienti dalle diverse Università europee partner, Tampere University of Technology (Tampere, Finlandia), Università Jaume I (Castellón de la Plana, Spagna) e i Politecnici di Bucarest (capitale rumena) e di Brno (seconda città della Repubblica Ceca), oltre che rappresentanti delle aziende che hanno ospitato i dottorandi, tra le quali spicca la Ericsson Finlandia.

Obiettivo, formare una nuova generazione di ricercatori

Scopo del progetto A-Wear è quello di costituire nuovi programmi di dottorato europei con rilascio di doppio titolo o titolo congiunto per formare una nuova generazione di giovani ricercatori capaci di rispondere alle sfide di ricerca ed innovazione che emergeranno nei prossimi anni negli ambiti delle comunicazioni wireless e dei dispositivi indossabili intelligenti (es. smart watch, smart glass), che rappresentano un mercato in crescita esponenziale.

Il Dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Informazione, attivato presso il Diies, è partner di questo prestigioso programma.

Dispositivi indossabili di nuova generazione al centro della “due giorni”

L’iniziativa sarà un’importante occasione di confronto ed approfondimento sulla tematica dei dispositivi indossabili di prossima generazione e loro utilizzo in diversi ambiti socio-economici (eHealth, Industria 4.0, sicurezza, tra gli altri) con un taglio non limitato esclusivamente ad aspetti di natura tecnologica, ma orientato anche a tematiche che spaziano dalla progettazione efficace di proposte Ict (Information & communication technology) in ambito europeo, al trasferimento tecnologico d’idee di ricerca verso il mercato, alle analisi delle vulnerabilità e dei fattori di sviluppo delle start-up innovative.

L’evento è d’interesse sia per gli studenti di dottorato che per l’intero tessuto socio-economico del territorio in cui la Mediterranea opera, a testimonianza del forte e costante impegno dei suoi docenti a perseguire gli obiettivi strategici di una moderna Università: didattica di eccellenza, internazionalizzazione della ricerca e contributo alla crescita del territorio tramite azioni di terza missione ad alto impatto sociale.

