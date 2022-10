Università "Mediterranea", medaglia d'Ateneo a neolaureato nigeriano - Tempostretto

Ozekhome è scappato nel 2016 dal suo Paese, devastato dalla guerra civile. Ora il titolo in Ingegneria dell’Informazione, tesi in ambito cybersecurity

REGGIO CALABRIA – Questa mattina alla presenza del prof. Tommaso Isernia direttore del Dipartimento DIIES del relatore della tesi prof. Francesco Buccafurri e della prof.ssa Rossella Marzullo Prorettrice, delegata per l’Orientamento, il Rettore prof. Gisueppe Zimbalatti ha consegnato al neolaureato Winner Ozekhome la medaglia dell’Ateneo reggino.

Il ventitreenne Winner Ozekhome è arrivato a Reggio Calabria nel 2016, dopo essere scappato dalla guerra civile in Nigeria, si è laureato in Ingegneria dell’Informazione alla Mediterranea di Reggio Calabria con 110 e lode, con una Tesi in ambito cybersecurity, di cui è stato relatore il prof. Francesco Buccafurri.

“La Laurea è per me una grande soddisfazione, così importante che non so neanche descrivere la mia felicità” – dichiara Winner. “Non mi sono mai arreso e riconosco a me stesso quella forza di volontà che mi ha permesso di andare avanti. Ho raggiunto la terraferma a Reggio Calabria sei anni fa, dopo un viaggio in mare in cui ho avuto paura di morire. Poi arrivato a terra, la paura era svanita ed era rimasta la solitudine. Anche se, come per tutti, non sono mancati momenti difficili, con il tempo e con l’affetto e la vicinanza di tante persone ho superato anche quelli continua Winner. “Rivolgo un grazie ai miei colleghi, universitari e di lavoro, diventati miei amici, e alle tante altre persone con cui condivido il volontariato alla Caritas e all’Avis, e l’esperienza degli scout nella chiesa San Giovanni di Archi. Sono felice di restare qui all’Università Mediterranea anche per il corso di laurea specialistica. Qui a Reggio, comunque, ho trovato un’altra famiglia, allargata, affettuosa e sempre presente. Senza di essa non sarei arrivato a questo traguardo. Questa laurea è il frutto di tutto il bene che esiste in questa città”.

