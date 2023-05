"Uno sguardo oltre il Ponte", Gianni Cuperlo venerdì alla Feltrinelli - Tempostretto

Il deputato nazionale del Pd in città per discutere alcuni temi "caldi", come l'autonomia differenziata e il futuro di Messina

MESSINA – Venerdì 19 maggio, dalle 11, alla libreria Feltrinelli di Messina, si terrà un incontro con Gianni Cuperlo, deputato nazionale del Pd, sul tema “Messina e il Sud. Uno sguardo oltre il Ponte”. L’incontro ha l’obiettivo di riflettere sull’Autonomia Differenziata, che, così come progettata, rischia di compromettere la già precaria stabilità economico-sociale di regioni del Sud. Sarà anche l’occasione per sostenere la necessità di nuovi rapporti tra Europa e Mediterraneo che superino le criticità strutturali, politiche e sociali che ancora impediscono la crescita del Sud dell’Italia e dell’area Mediterranea.

Si parlerà anche del futuro di Messina, con uno sguardo che oltrepassi il segno ideologico del Ponte e punti su una concreta prospettiva alternativa di sviluppo della città e della sua provincia, agganciata a misure strutturali di potenziamento delle esistenti risorse produttive agricole, industriali, paesaggistiche e ambientali.