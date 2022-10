V-Shaped storm sul Canale provoca un'altra alluvione lampo sul trapanese, migliora sul messinese - Tempostretto

Il messinese e la città rimangono colpiti solo marginalmente dall'intensa ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia

Mentre sul messinese l’arrivo del fronte perturbato ha prodotto piogge e qualche breve ma intenso rovescio di pioggia, accompagnato da colpi di tuono e raffiche di vento, sulla Sicilia occidentale il maltempo, come da previsioni, ha fatto veramente sul serio. In mattinata la situazione più critica si è riscontrata a Salinagrande, in provincia di Trapani in Sicilia, dove proprio in mattinata le piogge incessanti hanno provocato un’alluvione lampo. Situazione difficile pure nei dintorni di Sciacca, dove nelle ultime 24 ore l’accumulo complessivo di pioggia ha superato i 108 mm.

Gli allagamenti di oggi sulla Palermo – Trapani, all’altezza di Marsala. Fonte immagine Centro Meteorologico Siciliano.

Parliamo di accumuli notevoli in zone particolarmente vulnerabili al dissesto idrogeologico. Il soggetto sinottico responsabile dell’intensa ondata di maltempo è una “v-shaped storm” sul Canale di Sicilia. Il vertice della “V” centrato in mare aperto, nell’area poco a nord di Linosa, dove sono localizzati i fenomeni più estremi. All’interno del sistema temporalesco a mesoscala, di forma lineare, sono presenti pure degli elementi “supercellulari”, capaci di scaricare ingentissimi quantitativi di pioggia in spazi molto ristretti. Sotto queste “supercelle” si possono venire a creare i presupposti ideali per lo sviluppo di tornado, anche di grosse dimensioni, sul mare, che in caso di “landfall” sulla costa potrebbero causare danni ingenti.

La v-shaped storm responsabile dell’intensa ondata di maltempo sulla Sicilia occidentale

La presenza di una forte avvezione di umidità lungo il settore pre-frontale nei medi e bassi strati, lì dove è attivo l’intenso flusso sciroccale, esaltando il “gradiente igrometrico verticale” contribuirà a dare maggiore esplosività alla convezione (moti ascensionali in seno alla colonna d’aria veramente molto intensi), sta agevolando il conseguente sviluppo di queste intense “celle temporalesche”, anche dalle caratteristiche “mesocicloniche”, che nel corso delle prossime ore si concentreranno sulla Sicilia meridionale, in modo particolare verso l’agrigentino, dove i nuclei sottovento della nube potrebbero apportare piogge davvero pesanti. Precipitazioni che cadendo su terreni già in parte saturi di acqua potrebbero originare pure dei fenomeni di erosione e dissesto.

L’alluvione lampo nelle campagne di Sciacca di questa mattina.

I sistemi temporaleschi a mesoscala, come le “v-shaped storm”, nella fase di maturità, sono caratterizzati un forte “updraft” (violenta corrente ascensionale) che sfonda fino in stratosfera, originando un “overshooting top”, sopra l’incudine del cumulonembo temporalesco, che blocca il vento ai livelli superiori, forzando il flusso a divergere intorno ad esso. Il flusso in alta quota tende ad erodere la sommità dell’”updraft” e trasporta i residui della nube sottovento, originando la tipica forma a “V”. Purtroppo questi sistemi temporaleschi alla mesoscala, lì dove colpiscono, possono dare la stura a precipitazioni veramente abbondanti, caratterizzate da indici di rain/rate molto elevati capaci di spingere la sommatoria precipitativa su valori piuttosto alti, in grado da causare importanti criticità idrogeologiche, in aree già colpite da precipitazioni davvero abbondanti. Tempo invece in deciso miglioramento, a partire dal pomeriggio, sul messinese, anche se rimarrà dell’instabilità, soprattutto lungo la costa tirrenica.