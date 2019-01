Barcellona Pozzo di Gotto. Dalla Regione oltre 72mila euro per il Mandanici

La regione premia il teatro “Placido Mandanici” di Barcellona Pozzo di Gotto, in arrivo un finanziamento di 72.911,43 euro. A seguito dell’art. 22 della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16 “Iniziative a sostegno della destagionalizzazione e la valorizzazione delle eccellenze artistiche” che mira ad incrementare la promozione ed il supporto delle produzioni di eventi artistici e musicali per i teatri con almeno 500 posti e del susseguente avviso pubblico, pubblicato su G.U. il 16 novembre 2018, con il quale sono state definite le modalità ed i contenuti per la presentazione delle istanze di cui alla legge citata, con D.A. n. 3633/58, il teatro barcellonese è stato ammesso al finanziamento per la stagione 2018.

Rientra così la spesa effettuata per la stagione appena trascorsa, pari a 290mila euro a fronte di un incasso di 260mila euro. Intanto il teatro si prepara a dare il via alla programmazione per il 2019 (Clicca qui per il precedente articolo), che avrà inizio il 26 gennaio con la messa in scena del musical “Dirty Dancing”.

Soddisfatta l’amministrazione Materia, che scrive in una nota: “Al di là di strumentali polemiche che pure sono state sollevate, i risultati ottenuti danno ragione alla scelta di questa amministrazione, che si è assunta il compito arduo di gestire il Teatro sciogliendo la precedente convenzione con il Vittorio Emanuele di Messina”.