Vasto incendio sui Nebrodi, preoccupa la situazione a Naso

Domate le fiamme che da ieri hanno interessato contrada Due Fiumare. Allerta in tutto il messinese

Giornata da bollino rosso per il rischio incendio in Sicilia, nella giornata dopo Ferragosto. La Protezione Civile ha diramato l’allerta per le province di Messina, Catania e Palermo, viste le eleate temperature, mentre i Vigili del Fuoco sono impegnati a fronteggiare le emergenze che si verificano in diverse zone del messinese.

Nella serata di Ferragosto diversi roghi si sono accesi nella zona jonica del messinese, in particolare tra Roccella Valdemone ed Alì, mentre il grosso incendio scoppiato ieri sera a Naso sta impegnando ancora stamane i pompieri e la Forestale. In azione anche un elicottero. Le fiamme hanno interessato la zona di contrada Due Fiumare e Cancagno e sono state domate a metà mattina, poi sono andate avanti le operazioni di bonifica per domare tutti i focolari.