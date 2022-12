Ventenne trovato morto in casa, è giallo - Tempostretto

Non si esclude alcuna pista, neppure l'omicidio, per il decesso del giovane, anche se la scena fa pensare ad un suicidio. Investigatori a lavoro

MESSINA – S’indaga a Messina sulla morte di un ventenne, trovato senza vita nel proprio appartamento. Una tragedia che ha scosso la famiglia. Le modalità fanno pensare ad un suicidio: il collo del ragazzo, ormai senza vita, è stato sfilato da un cappio, appeso sul terrazzo di casa.

Nessun chiaro segno di “ultime volontà” sono state finora ritrovate dagli investigatori, e i primi esami suggeriscono che la morte possa risalire anche ad una settimana fa.

Gli investigatori stanno ascoltando diversi testimoni, a cominciare dai familiari, che raccontano come il ragazzo sembrava sereno e stesse persino progettando dei viaggi. Non si esclude alcuna ipotesi, neppure quella dell’omicidio. Ma saranno gli accertamenti delle prossime ore a dare maggiore indicazione in questo senso.