Verona. Travolto da un’auto, perde la vita il giornalista Luigi Carbone, originario di Palmi

La vittima è il 53enne Luigi Carbone, giornalista, docente e scrittore, originario di Palmi, era legatissimo alla sua terra d’origine

VERONA – Stava attraversando la strada quando è stato investito mortalmente. E’ accaduto ieri pomeriggio in via Bonfadio, nella zona di Borgo Venezia a Verona. La vittima è il 53enne Luigi Carbone, giornalista, docente e scrittore, originario di Palmi, era legatissimo alla sua terra d’origine, la Calabria. A nulla sono serviti i soccorsi del 118 per il giornalista molto conosciuto in Calabria. A travolgerlo mortalmente un uomo alla guida di un’autovettura di 86 anni , che non si sarebbe accorto di lui, tanto che sarebbe stato fermato da un altro automobilista che aveva assistito al tragico impatto. Luigi Carbone, per anni aveva lavorato come giornalista in diverse redazioni della regione, per poi dedicarsi all’insegnamento.

A Verona ricopriva il ruolo di vicepreside per l’istituto Marconi che lo ricorda con un messaggio rivolto a tutta la comunità scolastica: “Gentili tutti, devo darvi la notizia di un lutto che colpisce al cuore la nostra comunità scolastica e arreca dolore all’anima di ciascuno di noi. Luigi, il nostro amato vicepreside, è stato investito da un’auto ed è deceduto. Mi unisco con tutti voi ad un abbraccio a Marialuisa e alle figlie.”