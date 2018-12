Strada Panoramica. Lavori aggiudicati per asfalto, giunti e barriere sicurezza

MESSINA - Palazzo dei Leoni ha aggiudicato una serie di importanti interventi sulle arterie viarie del territorio per un importo complessivo di 4 milioni e mezzo; una parte dei finanziamenti attinge a fondi ministeriali mentre un'altra parte fa riferimento a fondi del Masterplan. L'intervento più importante coperto da fondi ministeriali riguarda la Strada Panoramica dello Stretto, a Messina: lavori di manutenzione della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale (importo complessivo dei lavori: 1 milione 265mila euro, la ditta vincitrice ha offerto un ribasso del 37,3959% per un costo totale dell'opera post gara di 849mila euro); lavori di manutenzione per la sostituzione di barriere di sicurezza incidentate e per la fornitura e collocazione di alcuni giunti di dilatazione di ponti ed il rifacimento di segnaletica stradale orizzontale (importo complessivo dei lavori: 235mila euro, la ditta vincitrice ha offerto un ribasso del 38,8787% per un costo totale dell'opera post gara di 173mila euro);

Altri interventi, sempre con fondi ministeriali: lavori di ripristino del piano viabile per il miglioramento della percorribilità di alcuni tratti delle strade provinciali ricadenti tra i Comuni di Capo d'Orlando e Tusa (importo complessivo dei lavori: 100mila euro, la ditta vincitrice ha offerto un ribasso del 42,1023% per un costo totale dell'opera post gara di 60.646 euro); lavori di ripristino di vari tratti lungo la rete viaria provinciale ricadente nella zona tirrenica della Città Metropolitana di Messina e nell'isola di Vulcano (importo complessivo dei lavori: 245.979 euro, la ditta vincitrice ha offerto un ribasso del 37,9322 % per un costo totale dell'opera post gara di 169.066 euro).

I lavori finanziati con risorse del Masterplan per il Mezzogiorno sono: lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della strada provinciale n. 25 di Mandanici e della strada provinciale n. 26 di Locadi (importo complessivo dei lavori: 384.404 euro, la ditta vincitrice ha offerto un ribasso del 37,1809 % per un costo totale dell'opera post gara di 325.631 euro); lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della strada provinciale n. 23 di Misserio e delle strade provinciali n. 19/a e 19/b Misserio-Mondello-Misitano-Rimiti-Due Fiumare (importo complessivo dei lavori: 979.186 euro, la ditta vincitrice ha offerto un ribasso del 40,2324 % per un costo totale dell'opera post gara di 819.380 euro); lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della strada provinciale n. 11 di Mongiuffi Melia e della strada provinciale n. 13 di Gallodoro (importo complessivo dei lavori: 1 milione 300mila euro, la ditta vincitrice ha offerto un ribasso del 35,2113 % per un costo totale dell'opera post gara di 911.863 euro).