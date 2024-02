Via Crucis, a S. Salvatore di Fitalia il suggestivo evento

Dopo il successo dell'edizione dello scorso anno torna la rappresentazione con 200 figuranti

Torna anche quest’anno la Via Crucis di San Salvatore di Fitalia, la suggestiva rievocazione della passione e morte di Gesù Cristo tratta dal Vangelo secondo Marco e interpretata nel rito della Chiesa con immagini dinamiche.

I circa 200 figuranti coinvolti, tra cui nuove famiglie al completo, la presenza di adulti e bambini, insieme ai pellegrini sfileranno in processione per le vie del paese, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico itinerante.

L’iniziativa è prodotta da 𝗦𝗲𝗿𝗴𝗶𝗼 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 che, insieme a don Placido e alla Parrocchia SS. Salvatore e S. Maria, sono riusciti a reclutare “gli attori” e cominciare questo percorso che culminerà con la rappresentazione per la Domenica delle Palme, domenica 24 Marzo 2024.