Isola natalizia, Millevetrine invia il progetto. CMdb pronta a manifestare

MESSINA - "La pedonalizzazione di piazza Cairoli soddisfa le esigenze della cittadinanza". Era bastata questa frase degli assessori Pippo Scattareggia e Dafne Musolino, giovedì mattina, per scatenare una serie di reazioni contrarie. Tanto che già dalla serata il sindaco Cateno De Luca aveva corretto il tiro, parlando di "diffuso interesse dei cittadini che manifestano, ormai in modo evidente, il desiderio di riappropriarsi anche fisicamente di luoghi cittadini", manifestando "la piena disponibilità dell'amministrazione all'adozione di provvedimenti di limitazione del traffico veicolare che verranno inseriti nel Piano urbano di mobilità sostenibile di prossima redazione", in tre parole isole pedonali permanenti, e ancora "si attende di ricevere il programma delle attività che si intendono svolgere in via dei Mille, che sarà discusso al tavolo tecnico che gli assessori Scattareggia e Musolino convocheranno a breve, a dimostrazione della capacità dell'Amministrazione di rivalutare le proprie posizioni", quindi per l'isola pedonale natalizia.

L'associazione

Premesso che il progetto dell’Associazione Millevetrine prevede l’adesione di 90 aziende che operano stabilmente sulla via dei Mille e sulle traverse interessate dalla richiesta di pedonalizzazione. Dette aziende, molte delle quali operanti su Messina da generazioni, danno lavoro oltre che alle famiglie dei titolari a circa 150 lavoratori. Nel corso degli anni, il progetto di pedonalizzazione natalizia, al di là della sua valenza sociale, è diventato la “trincea difensiva” che, trasformando di fatto la via dei Mille in un Centro Commerciale Naturale, ha consentito alle attività di poter resistere nel periodo di maggiore incasso dell’anno alla concorrenza durissima dei centri commerciali artificiali della provincia ed oltre. Il progetto che intendiamo sottoporre all’Amministrazione Comunale, ha il senso di rendere questa porzione della città accogliente con arredi, illuminazione e momenti di intrattenimento alla stregua di quanto offrono i centri commerciali artificiali. E’ utile rappresentare che, così come gli altri centri commerciali, i costi degli arredi e delle attrazioni saranno a carico degli operatori commerciali e sponsor. L’allegato programma delle attività per il periodo natalizio 2018 è di sicuro interesse ed è rivolto a tutte le fasce d’età. Come si potrà evincere, il nostro progetto è strutturato seguendo quella che è l’inclinazione naturale del centro cittadino che, anche in questa occasione, si propone non solo per fatti commerciali ma anche quale polo di attrazione e di svago per la cittadinanza. Sono previste, come nelle passate edizioni, l’illuminazione artistica delle intere aree oggetto di pedonalizzazione (pianta in allegato), la collocazione di elementi di arredo urbano con una forte connotazione “natalizia” e la filodiffusione musicale. associazione –millevetrine- via dei Mille is. 145 98123 Messina e-mail: info@millevetrinemessina.com tel +39 090 663640 mob +39 331 6783677 P.I. 03062670835 Il progetto è denominato “Merry Island Millevetrine” e prevede: 1 Dicembre 2018 – Inaugurazione isola pedonale; Tutti i giorni (luoghi e orari da stabilire): animazione, giochi di magia, maschere personaggi cartoon - Tutti i venerdì: “VENERDESIGN” – Installazioni di arte e mostra oggetti di design Tutti i sabato sera dalle 19.00 alle 21.30 “Degustazioni & Musica D.J. Set” Tutte le domenica mattina: Giochi e animazione per i bambini Sabato 15 dicembre: Mostra statica Registro Fiat Domenica 16 dicembre: Raduno Auto d’epoca Sabato 6 gennaio: Tombolata dell’epifania per i bimbi Tutto il periodo: Workshop fotografico: “La strada del Natale” Tutto il periodo: esibizioni di artisti di strada & musicisti N.B. Il programma potrà subire delle variazioni di data e/o annullamenti delle attività per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione. Il piano degli ingombri è in fase di elaborazione e sarà concordata con la Questura di Messina e la Prefettura di Messina un adeguato piano di sicurezza in modo da poter offrire all’utenza tutte le garanzie per una passeggiata in serenità. L'amministrazione De Luca ha dimostrato ancora una volta di non essere interessata ai desideri dei messinesi, negando la pedonalizzazione di Via dei Mille per le feste natalizie, che avveniva da 15 anni senza interruzioni, con amministrazioni di qualsiasi colore, riscontrando sempre successo. Cosa c'è di più bello di una passeggiata in una via così centrale, abbellita e illuminata, senza il fastidio delle macchine e delle motociclette? Soltanto (secondo l'amministrazione) una bella sosta a pagamento, sulle strisce blu. Dimostriamo coi fatti che la pedonalizzazione di Via dei Mille la vogliamo! Dimostraimo coi fatti che non rimaniamo inermi di fronte alla scelleratezza dell'Amministrazione Comunale attuale! Appuntamento Sabato 24 Novembre per fare sentire la nostra voce! I dettagli nei prossimi giorni...nel frattempo facciamo girare la voce: scendiamo in via dei mille...e pedonalizziamola!