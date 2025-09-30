Via Rosso da Messina: “Subito interventi per risolvere i problemi igienico-sanitari”

L'interrogazione di Cosimo Oteri, capogruppo di Prima l'Italia: "Bisogna garantire vivibilità e sicurezza"

MESSINA – Il capogruppo di Prima l’Italia in Consiglio comunale, Cosimo Oteri, ha presentato un’interrogazione rivolta al sindaco Federico Basile, agli assessori Salvatore Mondello e Alessandra Calafiore e al sub commissario straordinario al Risanamento Santi Trovato, sulle condizioni di via Rosso da Messina. Già a fine agosto la presenza di immondizia, resti di mobili rotti ed elettrodomestici era stata denunciata da Tempostretto (qui il servizio di Silvia De Domenico).

Via Rosso da Messina, Oteri chiede interventi

Oteri, che al documento ha allegato anche diverse fotografie, ha spiegato che l’area di Villaggio Aldisio si trova in una zona interessata dal Risanamento e attualmente parzialmente sbaraccata. Ma anche che a oggi non risulta essere stato completato il processo di sbaraccamento e che allo stato attuale sono notevoli i problemi igienico-sanitari “che influiscono sulla qualità della vita dei residenti”.

Per questo ha chiesto “interventi urgenti per garantire condizioni di vivibilità e sicurezza sanitaria per le famiglie ancora presenti” ma anche di “accelerare la procedura di assegnazione delle ultime abitazioni disponibili” per completare l’iter di sbaraccamento in via Rosso da Messina. Le richieste sono, quindi, di interventi immediati e di conoscere lo stato d’avanzamento delle assegnazioni.