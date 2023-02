Via S. Jachiddu. La Renault ostacola bus e auto, interviene la polizia municipale - Tempostretto

Stamattina la segnalazione di un lettore a Tempostretto e da noi pubblicata: l'auto ha generato il caos

MESSINA – La segnalazione era del pomeriggio del 6 febbraio in via S. Jachiddu, da noi pubblicata. Un esempio, uno dei tanti, su come parecchi automobilisti complichino la vita degli altri, posteggiando in modo assurdo. Un lavoro enorme, anche culturale, e, nel frattempo, a S. Jachiddu è intervenuta la sezione radiomobile di presidio e pattugliamento della polizia municipale. Un serviizo richiesto dall’amministrazione comunale e dal comando a tutela delle categorie più deboli, come i disabili. Sulla via San Iachiddu si era generato il caos a causa di una Renault Clio parcheggiata a spina di pesce in maniera trasversale al senso di marcia, ostruendo il passaggio di bus di linea, auto e furgoni. Sanzionata l’autovettura, in attesa dell’arrivo del carro attrezzi, veniva ripristinata la circolazione, attivando la viabilità con il senso unico alternato per oltre un’ora di duro lavoro da parte degli uomini della sezione di pronto intervento radiomobile.

L’auto posteggiata male

Continua l’attività per sanzionare chi occupa gli stalli per disabili

La polizia municipale, con il comandante Stefano Blasco, tiene a ricordare alla cittadinanza il numero telefonico della centrale operativa 090771000 attivo giorno e notte, 24 ore su 24.

Servizio di supporto della polizia municipale all’attività Amam

