Redazione

Via Senatore Arena. Rimosso un cancello abusivo e ripristinato l’accesso al mare

giovedì 30 Ottobre 2025 - 07:10

Caminiti: "Stiamo lavorando per liberare anche altre aree"

“A seguito dell’intervento della Polizia Municipale e dell’ingiunzione di demolizione per le opere abusive in Via Senatore Arena, uno dei cancelli che impediva l’accesso al mare (ne avevamo parlato qui, ndr) è stato rimosso”. Lo annuncia l’assessore Francesco Caminiti.

“Il 20 ottobre 2025 – prosegue Caminiti – era giunta una Pec al protocollo del Comune con la quale i legali comunicavano che a breve si sarebbe provveduto alla rimozione delle ante del cancello e al pagamento della sanzione irrogata. Questo è un piccolo, ma fondamentale, segnale di ripristino della legalità e della corretta fruizione di un bene”.

Ma la zona è piena di cancelli e recinzioni davanti al mare. “Stiamo lavorando per eliminare definitivamente la problematica degli accessi al mare in questa zona, mediante la redazione di un masterplan, nelle aree comprese tra la via Senatore Arena e l’arenile, che prevede la realizzazione di spazi verdi attrezzati e l’acquisizione delle aree necessarie per consentire il libero accesso al mare” – conclude Caminiti.

Un commento

  1. Carletto 30 Ottobre 2025 07:48

    Da trent’anni parlano di liberare l’accesso al mare in un chilometro di strada pubblica, e cosa hanno fatto ? Siamo stanchi di promesse e inutili bla-bla…..questa è la città delle banane.

