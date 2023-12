Viabilità a Milazzo, un nuovo spartitraffico a San Marco

Interventi per prevenire incidenti e migliorare la circolazione

MILAZZO – Realizzato un nuovo spartitraffico con la relativa segnaletica orizzontale, nella zona di San Marco a Milazzo. L’intervento, scaturito per evitare incidenti spesso verificatisi nella zona, ha interessato l’incrocio tra via San Leone Papa II e via San Marco.

Ammontano a 130mila euro le somme stanziate per gli interventi, derivanti dal PNRR e stanziate con Decreto del Ministero dell’Interno nell’ambito delle risorse assegnate per il 2020/24. In corso altri cantieri, finanziati con le medesime risorse, per ottimizzare la viabilità tra la via Birago e via Giorgio Rizzo e tra la via Massimo Scala e la via Ettore Celi. Pronti a partire, inoltre, anche i lavori che interesseranno l’incrocio tra via Orsa Maggiore e via Maio Mariano.

«L’obiettivo -scrive il Comune di Milazzo in una nota- è quello di offrire una città pienamente vivibile, capace di garantire più fruibilità e di rispondere a particolari categorie di persone “deboli” come disabili, anziani, genitori con passeggini e carrozzine e bambini».