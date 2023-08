Viabilità fai da te allo svincolo di Giostra, il video della grave infrazione - Tempostretto

Il filmato, diffuso dal Cas, riprende un automobilista mentre sposta alcuni spartitraffico

MESSINA – Le videocamere di sorveglianza del Cas hanno ripreso lungo lo svincolo di Giostra un automobilista mentre sposta alcuni spartitraffico, “semplificando” così il proprio percorso. Una gravissima infrazione che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Il video, già inviato alle autorità competenti, è stato diffuso questo pomeriggio dal Consorzio per le Autostrade Siciliane attraverso i propri canali di comunicazione. “La propria sicurezza e quella degli altri automobilisti – si legge nel messaggio – è alla base per chi si immette in autostrada”.