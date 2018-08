Alì Terme. Incrocio pericoloso, ecco la segnaletica: Comune ringrazia l'Anas

ALI’ TERME. Completata la segnaletica orizzontale all’ingresso nord di Alì Terme, nello snodo che introduce al paese da una parte e conduce alla passerella che unisce il lungomare del centro termale con Nizza di Sicilia. Un incrocio dai più ritenuto molto pericoloso, palcoscenico di diversi incidenti.

I cittadini avevano più volte sollecitato un intervento. Le istanze sono state recepite dalla nuova amministrazione comunale che ha girato il problema all’Anas, che ha realizzato i lavori disegnando la segnaletica sull’asfalto. Adesso si attende quella verticale, che sarà ad opera del Comune.

"Siamo soddisfatti – ha commentato il vicesindaco Nino Melato – in quanto si è riusciti a dare una risposta concreta ai cittadini in poco tempo. Dobbiamo in fatti considerare che siamo nel pieno dell’estate. Per questo ringrazio l’ingegnere Cristiano Fogliano, responsabile provinciale dell’Anas e il geometra Maurizio Ragazzi – ha concluso Melato – per la sensibilità dimostrata. La segnaletica in quella zona è di fondamentale importanza per scongiurare gravi incidenti”.