Viadotto Ritiro, Nasca: “Impegno massimo del Cas per le autostrade siciliane” VIDEO

Il presidente del Consorzio: "Non abbiamo la bacchetta magica ma stiamo lavorando per invertire la rotta a partire dalla Messina Palermo"

MESSINA – Nel giorno dell’apertura dopo 12 anni del viadotto Ritiro, a Messina non poteva mancare anche il presidente del Cas Filippo Nasca. Sulla situazione delle autostrade ha spiegato: “Stiamo cercando di fare passi avanti importanti. La situazione più difficile è quella della Messina-Palermo. Non vorrei fare paragoni azzardati, ma è un po’ una vecchia signora un po’ attempata. Ma non è una mulattiera, rifuggo da questi termini. L’autostrada è ancora oggi fondamentale per i collegamenti e per il turismo. Sappiamo che serve intervenire su alcuni viadotti, ma ricordo che è complesso e ha 80 gallerie. Stiamo attuando degli interventi in materia di sicurezza tra Barcellona e Milazzo, stiamo risolvendo i problemi dei cavalcavia, abbiamo ottenuto dei finanziamenti”.

E ancora: “Le progettazioni vanno avanti ma voglio dire chiaramente ai cittadini che non basteranno pochi mesi. Ci attendono anni di sacrifici”.

