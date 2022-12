Viadotto Ritiro. Smottamento al bypass Baglio, ultimi lavori slittano a gennaio - Tempostretto

Niente di grave, secondo la Toto Costruzioni. Ma è l'ennesimo ritardo

“Per il bypass Baglio manca solo l’asfalto, pochi giorni e si potrà aprire”. Così il direttore generale del Cas e responsabile unico del procedimento, Salvatore Minaldi, ci aveva detto lo scorso 30 novembre. Sono trascorse tre settimane e la posa dell’asfalto non è neanche iniziata – ci dice ora la Toto Costruzioni, che sta realizzando l’opera.

Il motivo è che le ultime forti piogge hanno provocato un piccolo smottamento – è la versione dell’azienda -, che farà un po’ ritardare i lavori, la posa dell’asfalto non inizierà prima dell’Epifania. Secondo i tecnici di Toto, la situazione sarebbe sotto controllo e non sarebbe nulla di grave.

In un contesto in cui si tratta dell’ennesimo ritardo, però, suona un campanello d’allarme. L’opera è ad un passo dalla conclusione ma si procede molto lentamente, col rischio di non riuscire ad aprire la seconda carreggiata neanche la prossima estate.