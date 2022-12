Milazzo, diverse zone allagate. Midili: "Non uscite di casa"

Chiusa l'autostrada A20 Barcellona-Falcone e in azione vigili del fuoco e volontariato

MILAZZO – “Evitare di uscire di casa, anche in auto”. È questo l’appello lanciato dal sindaco di Milazzo, Pippo Midili, che in queste ore sta monitorando la situazione nella città mamertina dove il maltempo ha causato diversi allagamenti. Allagamenti anche a Barcellona Pozzo di Gotto. Di conseguenza, è stata chiusa l’autostrada A20 tra Barcellona e Falcone, sempre per il maltempo, ed è in azione la Protezione civile regionale che informa: “Situazione critica a Milazzo e Barcellona per allagamenti in alcune case. La struttura del Dipartimento della protezione civile siciliana è stata attivata ed è in costante contatto con i sindaci delle località interessate. Vigili del fuoco e organizzazioni di volontariato sono già sui luoghi per i primi interventi”. A Terme vigliatore e Barcellona fiumi di acqua e fango nelle strade.

Un nubrifagio di proporzioni notevoli

Sugli eventi meteo nella costa tirrenica così informa la Protezione civile regionale siciliana: “Registrate forti piogge a Novara di Sicilia (220 mm in 3 ore), Tripi, Barcellona Pozzo di Gotto (150 mm), Milazzo e nella Valle del Mela. Due strade provinciali, zona Tripi Fondachelli Fantina e Novara di Sicilia sono interdette al traffico per piccoli smottamenti. La Provincia regionale sta intervenendo con proprio personale e mezzi movimento terra per ripristinare la viabilità stradale”.

«Un nubifragio di proporzioni notevoli si sta abbattendo su tutta la zona tirrenica -ha dichiarato il sindaco di Milazzo – Invito i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni e di evitare di mettersi in strada. La situazione del torrente mela è sotto controllo ma le strade risultano allagate per le enormi pioggie che stanno cadendo in città. Vi chiedo cortesemente di dare massima condivisione».

Barcellona alle 19 del 3 dicembre

Il primo cittadino ha già messo in moto la macchina comunale attivando il Coc e tenendosi in costante contatto con la protezione civile, al fine di monitorare l’evolversi della situazione. Al momento le zone maggiormente interessate dal maltempo, con strade allagate o difficilmente praticabili, sono quelle di Ciantro, San Paolino, San Pietro, Fiumarella. Allagati anche diversi scantinati e garage ma la situazione preoccupa soprattutto nell’area della Piana: il sindaco ha invitato gli abitanti della zona a non rimanere al piano terra, dove possibile, così da evitare situazione di pericolo.

A Milazzo già all’opera i mezzi della protezione civile che sono partiti da diverse zone del territorio, tra cui Valdina e Rometta. Aiuti anche dalle aziende della città che stanno offrendo il proprio supporto.

(Foto in apertura di Giuseppe Billa)