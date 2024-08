Viaggio in Egitto a Natale: cosa fare e itinerari suggeriti

Redazionale

L’Egitto a Natale offre un’esperienza unica, mescolando l’atmosfera festiva con la magia di una civiltà millenaria. Fare un Tour Egitto in questo periodo dell’anno regala ai visitatori l’opportunità di esplorare le meraviglie dell’antico Egitto in un clima piacevole e con meno turisti. Un viaggio in Egitto a Natale: cosa fare diventa una domanda intrigante per chi cerca un’avventura diversa dal solito.

Le attività a Natale in Egitto spaziano dalla visita delle iconiche piramidi di Giza alla scoperta dei tesori del Museo Egizio del Cairo. I viaggiatori possono anche godersi una crociera sul Nilo , ammirando templi e tombe lungo il percorso, o rilassarsi sulle spiagge del Mar Rosso. Questo articolo esplorerà le attrazioni imperdibili del Cairo, l’esperienza magica di una crociera sul Nilo e le opportunità di relax e divertimento sulle coste egiziane.

Le attrazioni imperdibili del Cairo durante il Natale

Piramidi di Giza

Una Vacanza in Egitto durante il periodo natalizio, le Piramidi di Giza offrono un’esperienza unica e indimenticabile. Questi monumenti millenari, unici sopravvissuti delle sette meraviglie del mondo antico, sono un punto di riferimento imperdibile per chi visita il Cairo.

I visitatori possono esplorare l’Altopiano di Giza, ammirando la Grande Piramide di Cheope, le Piramidi di Chefren e Micerino, e la famosa Sfinge

Per un’esperienza più coinvolgente, è possibile avventurarsi all’interno della tomba della piramide, ottenendo uno sguardo ravvicinato sulla grandezza dei Grandi Faraoni

Museo Egizio

Il Museo Egizio del Cairo, situato nei pressi di Piazza Tahrir, è la seconda attrazione turistica più visitata della città dopo le Piramidi di Giza

Durante le festività natalizie, il museo offre orari di apertura speciali, permettendo ai visitatori di esplorare la sua vasta collezione di antichità egizie

Un’attrazione imperdibile è la sala di Tutankhamon, dove sono esposti i tesori trovati nella sua tomba, inclusa la famosa maschera mortuaria

Per le famiglie con bambini piccoli, lo Spazio ZeroSei Egizio offre un’esperienza interattiva e educativa, introducendo i temi dell’antico Egitto attraverso il gioco e il racconto

Khan el-Khalili

Il mercato di Khan el-Khalili è il cuore pulsante del Cairo durante il periodo natalizio. Considerato il miglior mercato del Medio Oriente, questo bazar offre un’atmosfera festosa e un’opportunità unica per lo shopping natalizio

I visitatori possono trovare una vasta gamma di prodotti, dalle spezie ai gioielli, dall’artigianato egiziano ai profumi

Il mercato è anche un luogo ideale per assaggiare la cucina locale e immergersi nell’atmosfera natalizia del Cairo

Con oltre 900 bancarelle, Khan el-Khalili è un labirinto di vicoli dove si può trovare praticamente di tutto, dai costumi per la danza del ventre alle lampade colorate

Crociera sul Nilo: un modo magico per festeggiare il Natale

Una crociera sul Nilo durante il periodo natalizio offre un’esperienza unica e indimenticabile. I visitatori possono godere di un viaggio sereno lungo il fiume, navigando con grazia tra Luxor e Assuan a bordo di un’affascinante imbarcazione

La Motonave NILE JEWEL, con il suo armatore italiano, rappresenta la tradizione acquisita in anni di crociere sul Nilo, offrendo un ambiente sobrio con arredi classici e un’attenzione particolare alla pulizia e alla ristorazione

Luxor e i suoi templi

Luxor, antica Tebe, è una tappa imperdibile della crociera. I visitatori possono esplorare i maestosi templi di Luxor e Karnak, testimonianze della grandezza dell’antico Egitto

Il Tempio di Luxor, in gran parte costruito dal faraone Amenhotep III e completato da Tutankhamon e Ramses II, presenta un imponente primo pilone decorato con scene della battaglia di Kadesh

Il complesso di Karnak, dedicato alla triade tebana (Amun, Mut e Khonso), è uno spettacolare insieme di santuari, chioschi, piloni e obelischi

Sulla sponda occidentale del Nilo, i viaggiatori possono visitare la Valle dei Re, dove i faraoni attendevano l’immortalità nei loro sarcofagi di pietra.

Altre attrazioni includono i Colossi di Memnon, enormi statue del re Amenhotep III, e il Tempio della Regina Hatshepsut, un monumento straordinario che si fonde con le scogliere calcaree circostanti.

Aswan e l’isola di File

Ad Assuan, i turisti possono ammirare l’Alta Diga, un’imponente opera ingegneristica che ha creato il lago Nasser

Un’attrazione imperdibile è il Tempio di File, dedicato alla dea Iside

Originariamente situato sull’isola di File, il tempio è stato spostato sull’isola di Agilkia nel 1977 per salvarlo dalle acque del lago Nasser

Il complesso templare include anche il Tempio di Hathor e il chiosco di Traiano, considerato una delle strutture più belle e meglio conservate del sito

La sera, i visitatori possono assistere a uno spettacolo di luci e suoni al Tempio di File, che narra la romantica storia di Iside e Osiride

Cena di Natale a bordo

Il culmine dell’esperienza natalizia sul Nilo è la cena di Natale a bordo della crociera.

Questa cena speciale offre ai viaggiatori l’opportunità di celebrare le festività in un contesto unico, circondati dalla magia dell’antico Egitto e dalle acque tranquille del Nilo.

Relax e divertimento sulle spiagge del Mar Rosso

Le spiagge del Mar Rosso offrono un’esperienza unica per chi cerca relax e divertimento. Con le loro acque cristalline e la sabbia bianca, queste località sono diventate mete ambite per turisti provenienti da tutto il mondo.

Sharm el-Sheikh

Sharm el-Sheikh è una delle destinazioni più famose e apprezzate del Mar Rosso. Questa località è rinomata per le sue spettacolari barriere coralline e i siti di immersione eccezionali come Ras Mohammed e la Riserva Marina di Nabq.

Le acque cristalline e la varietà di vita marina rendono Sharm el-Sheikh un vero paradiso per gli amanti delle immersioni e dello snorkeling.

Hurghada

Hurghada, conosciuta anche come El Ghardaka, si è trasformata da un piccolo villaggio di pescatori a una delle mete più gettonate del Mar Rosso

La città offre una vasta gamma di resort, spiagge di sabbia bianca finissima e acque turchesi

La sua posizione strategica, a circa 600 chilometri dal Cairo, ha favorito lo sviluppo di una lunga catena di alberghi divisa in tre zone: un’area balneare lungo la costa, Sakkara (il centro storico con il vecchio porto), e Dahar (la zona più moderna e commerciale)

Attività acquatiche

Il Mar Rosso è un paradiso per gli amanti degli sport acquatici. Ecco alcune delle attività più popolari:

1. Immersioni e snorkeling: Grazie ai fondali marini lussureggianti, considerati tra i più belli al mondo, il Mar Rosso è ideale per queste attività

2. Surf: Le onde che si formano in queste acque sono perfette sia per surfisti esperti che per principianti

3. Windsurf: La costante presenza di vento rende il Mar Rosso un luogo ideale per praticare questo sport

4. Kitesurf: Per gli amanti dell’adrenalina, il kitesurf offre un’esperienza emozionante, permettendo di sfrecciare sull’acqua e saltare attraverso le onde

5. Kayak: Gli appassionati possono esplorare le coste e le baie del Mar Rosso in modo tranquillo e rilassante

6. Paddleboarding: Questa attività combina sport acquatico e relax, permettendo di godersi il sole e la tranquillità del mare nelle acque calme delle baie

Oltre alle attività acquatiche, i visitatori possono anche partecipare a escursioni nel deserto a bordo di moto o jeep, offrendo un’alternativa emozionante per chi cerca varietà durante la propria vacanza

Conclusione

L’Egitto a Natale si rivela una destinazione affascinante, che fonde l’atmosfera festiva con la magia di una civiltà millenaria. Dal Cairo con le sue piramidi e il vivace bazar di Khan el-Khalili, alla crociera sul Nilo tra templi antichi, fino alle spiagge del Mar Rosso, il paese offre un’esperienza di viaggio unica. Questi luoghi permettono ai visitatori di immergersi nella storia, rilassarsi e divertirsi durante le festività.

In conclusione, un viaggio in Egitto a Natale rappresenta un’opportunità per esplorare tesori archeologici, godere di paesaggi mozzafiato e vivere avventure emozionanti. Che si tratti di ammirare le piramidi, navigare sul Nilo o fare snorkeling nel Mar Rosso, l’Egitto ha qualcosa da offrire a ogni tipo di viaggiatore. Questa terra antica e misteriosa promette ricordi indimenticabili per chi sceglie di trascorrervi le festività natalizie.

FAQ

Quali sono le tradizioni natalizie in Egitto? In Egitto, il Natale è celebrato con dolci tradizionali come il Baklava e il Basbousa. Gli egiziani tendono a decorare le loro case con ornamenti speciali per creare un clima festivo. La mattinata di Natale è comunemente dedicata alla messa in chiesa.

Quali attrazioni visitare in Egitto durante il mese di dicembre? Dicembre è un ottimo periodo per esplorare le piramidi di Giza, scoprire i templi antichi e la Valle dei Re a Luxor. Inoltre, fare un giro in barca lungo il Nilo offre un’esperienza memorabile e suggestiva.

Quali sono i consigli della Farnesina riguardo i viaggi in Egitto? La Farnesina sconsiglia vivamente di visitare l’area settentrionale e centrale del Sinai, inclusa quella vicina alla Striscia di Gaza. Tuttavia, le principali destinazioni turistiche come il Cairo, Luxor, Alessandria, Sharm El Sheikh, Hurghada e Marsa Alam sono considerate sicure per i viaggiatori.