Viale Europa, dopo i lavori notturni si torna al solito traffico - Tempostretto

Dopo i lavori di ieri sera, si torna alla normalità: traffico regolare ma lento, soprattutto a causa della rotatoria

MESSINA – Una mattinata come un’altra, quella vissuta dagli automobilisti messinesi lungo il Viale Europa. Si continua a lavorare per completare nel più breve tempo possibile i lavori dei parcheggi, che cambieranno volto all’importante arteria del centro cittadino. Ieri sera, con 4 ore di operazioni dalle 20 a mezzanotte circa, sono stati completati i lavori supplementari all’incrocio con il viale San Martino, riaprendo la strada alla viabilità.

Il solito “tappo” alla rotatoria

Una viabilità che, anche oggi, ha sofferto. Nonostante un presidio dei vigili urbani nella parte bassa del viale Europa, quella che dalla via La Farina “sale” verso il Viale San Martino, il traffico scorre lento e i clacson la fanno da padrona. Resta il solito “tappo” alla rotatoria, dove nonostante gli inviti alla cittadinanza alla civiltà e a un senso nuovo di vivibilità, si continuano a registrare parcheggi in doppia fila e auto in sosta vietata. A breve l’apertura del parcheggio del mercato Zaera potrebbe garantire un minimo di respiro, purché venga utilizzato correttamente dagli automobilisti.

