Viale Europa, i lavori vanno coordinati

Sarebbe stato meglio che il taglio che si vede nella foto fosse stato eseguito prima di collocare il nuovo asfalto.

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Viale Europa, unico tratto rifatto bene e già è stato distrutto, mah…”.

La foto che ci è stata inviata mostra il taglio eseguito su un tratto di strada asfaltata da poco, dopo un lungo periodo di dissesto. In effetti il Comune di Messina avrebbe dovuto coordinare meglio i lavori. Avrebbe, così, evitato che il manto stradale appena rifatto debba subìre uno di quei rattoppi che, per esperienza purtroppo consolidata, non ricostituiscono la situazione preesistente.