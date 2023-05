Viale Regina Elena - via Ecuador - via Brasile. Raccolta firme per riaprire subito il varco - Tempostretto

Viale Regina Elena – via Ecuador – via Brasile. Raccolta firme per riaprire subito il varco

Ancora proteste. La richiesta del consigliere Dario Carbone Il varco che consente l'accesso dal viale Regina Elena a via Ecuador e quindi verso via Brasile e viale della Libertà "deve essere subito riaperto". Ora c'è anche una raccolta firme da parte dei residenti della zona, che protestano contro la decisione del Comune di Messina. Li appoggia il consigliere comunale Dario Carbone, che rappresenta "il disagio lamentato da centinaia di residenti della zona che stanno organizzando una raccolta firme per ottenere la riapertura del varco di accesso alla luce delle oggettive problematiche alla viabilità derivanti dall'adozione di un provvedimento che sembra non sorretto da validi elementi di fatto". "Meno di un incidente l'anno, nessuno grave" "Non riesco a comprendere l'asserita pericolosità e le motivazioni che hanno portato alla chiusura del varco in oggetto considerato che dai report a disposizione del sottoscritto nell'incrocio precluso si è verificato, in media, meno di un incidente l'anno e comunque nessun incidente con conseguenze gravi. Al contrario ritengo che precludere l'accesso rischi invece di causare importanti ritardi e disagi per i mezzi di soccorso" continua il consigliere. "Ho dunque richiesto, richiamando l'intervento della V Municipalità, la riapertura immediata del varco di accesso che dal Viale Regina Elena consente l'accesso alla Via Ecuador ed alla via Brasile e, se necessario, la revoca dell'ordinanza dipartimentale numero 789 del 1 luglio 2022 e dell'ordinanza numero 480 del 20 aprile 2023" conclude.