Chiusura svincolo di Taormina, disagi e polemiche. Lo Giudice: "Inaccettabile"

TAORMINA – Disagi e polemiche per la completa chiusura, in entrata e in uscita dello svincolo autostradale di Taormina, La Capitale siciliana del turismo. Una chiusura che secondo quanto comunicato dal Consorzio per le autostrade siciliane si protrarrà sino alla fine del mese.

“Una situazione inaccettabile – tuona il deputato regionale Danilo Lo Giudice – e per questoho voluto realizzare un video

per far comprendere a chi di competenza qual è la situazione che sta vivendo in questo momento l’intero comprensorio. Ho già informato l’assessore regionale Marco Falcone – prosegue Lo Giudice – persona seria e competente e pertanto mi auguro un intervento da parte sua con i vertici del Cas affinché si trovino le soluzioni del caso in tempi rapidi”. Ieri un mezzo dei vigili del fuoco partito dal distaccamento di Letojanni è rimasto intrappolato nell’abitato di Giardini Naxos: oltre mezz’ora per raggiungere Chianchitta, per un intervento in abitazione privata dove si trovava un anziano cardiopatico che non rispondeva al citofono e al telefono. A dare l’allarme, fortunatamente rivelatosi infondato (l’anziano stava dormendo e non aveva sentito) era stata la moglie rimasta fuori di casa. Era stato allertato anche il 118.

“Situazione di caos inaccettabile” è il coro unanime dei cittadini e degli automobilisti. La chiusura del casello di Taormina rientra nell’ambito dei lavori, avviati il 12 ottobre, in corso all’interno delle gallerie “Taormina” (ubicata nella rampa d’uscita da Messina dello svincolo di Taormina) “S. Antonio”, “Taormina” e “Giardini” (poste nella tratta Taormina/Giardini, direzione Ct).