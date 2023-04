Villa Dante, "il campo di padel un cimitero dei volatili" - Tempostretto

Un lettore: "Perché non apporre degli adesivi anticollisione?"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Segnalo che il nuovo campo di padel presso la villa Dante rischia di diventare un cimitero per i volatili che popolano l’area, in quanto nell’arco di pochi giorni ho rinvenuto vari volatili morti all’interno (alcuni già in stato di decomposizione). E questo avviene perché una volta dentro gli uccelli finiscono con lo sbattere nelle larghe vetrate istallate, indistinguibili per loro”.

Da qui un suggerimento da parte del lettore: “Sarebbe davvero utile per salvaguardare la biodiversità del piccolo polmone verde della città, segnalare la cosa a chi di dovere per fare installare ad esempio una rete a copertura del campo o quanto meno apporre degli “adesivi anticollisione” nelle vetrate (come avviene nelle autostrade o nei viadotti per intenderci)”.