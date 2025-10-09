 Villa Dante, vandalizzata la rete del tavolo da ping pong

Messina Social City ha già provveduto a ritirarne una nuova, che sarà posizionata nei prossimi giorni

Proprio non ci riescono alcuni messinesi a comportarsi da persone civili. Tavoli da ping pong pubblici, dove poter giocare gratuitamente, in città non si erano mai visti e, da qualche tempo, sono stati posizionati a Villa Dante e piazza Casa Pia. Peccato che alcuni, invece che le palline, preferiscono salirci su o giocare con palloni da calcio o da pallavolo. Risultato? Entrambe le reti distrutte. Quella di piazza Casa Pia è già stata sostituita, quella di Villa Dante verrà risaldata tra pochi giorni.

L’inciviltà verso beni pubblici gratuiti, installati per favorire l’aggregazione e il tempo libero, si ripete in aree centrali della città, vanificando gli sforzi dell’Amministrazione e di Messina Social City che si occupa della loro gestione e manutenzione. Nonostante la sostituzione e riparazione (come testimoniato dall’intervento già effettuato in piazza Casa Pia), l’episodio solleva ancora una volta il problema del rispetto del patrimonio urbano. L’auspicio è che i nuovi arredi, compreso il tavolo di Villa Dante che presto tornerà fruibile, vengano tutelati dalla collettività e non siano costretti a continui interventi di ripristino a carico della comunità.

