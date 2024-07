Villa e Reggio, il 16 e il 17 ospiteranno la Riunione dei Ministri del Commercio del G7

Occhiuto: "Siamo felici di ospitare il G7 e le delegazioni potranno apprezzare le straordinarie risorse di questa Regione"

lI 16-17 luglio 2024 si svolgerà a Villa San Giovanni e Reggio Calabria la Riunione dei Ministri del Commercio del G7 presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, on. Antonio Tajani.

L’obiettivo principale della riunione è quello di rispondere alle tensioni e alle frizioni commerciali che mettono a rischio il commercio globale e la crescita sostenibile e inclusiva e di tutelare la libertà di navigazione e i traffici marittimi commerciali a fronte delle crisi regionali, dal Mar Rosso all’Indopacifico. Per questo, la Presidenza italiana ha scelto quattro tematiche che costituiscono le principali sfide sulle quali si deve misurare il commercio internazionale: rafforzamento del sistema commerciale multilaterale attraverso la riforma dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC); parità di condizioni nell’accesso ai mercati terzi; commercio e sostenibilità ambientale; resilienza e sicurezza economica.

Il programma dell’evento coinvolgerà anche il Porto di Gioia Tauro, primo porto italiano per traffico merci e l’ottavo in Europa, nonché parte dell’iniziativa “Food for Gaza”, lanciata dal Ministro Tajani per alleviare le sofferenze della popolazione civile a Gaza.

OCCHIUTO “FELICI DI OSPITARE MINISTERIALE, SCELTA LUNGIMIRANTE”

“Siamo felici di ospitare il G7 e le delegazioni potranno apprezzare le straordinarie risorse di questa Regione. Sono compiaciuto della lungimiranza che Tajani ha avuto scegliendo una regione del Mediterraneo, un mare che sta diventando sempre più importate per la quantità di scambi commerciali”. “Questa iniziativa è in piena sintonia con la strategia del governo che ha scelto investire in queste regioni come hub del Piano Matteo. Il governo sta dimostrando che si possono anticipare le tendenze, che si può parlare di commercio estero facendo vedere al mondo quanto importante possa essere l’Italia con le sue regioni che si affacciano nel Mediterraneo”.