Villa San Giovanni. Traffico illecito di animali, denunciate due persone

VILLA SAN GIOVNNI – La Polizia di Stato ha denunciato due soggetti, rispettivamente di 45 e 23 anni, per traffico illecito di animali. Ieri pomeriggio, durante lo svolgimento di un posto di controllo, i poliziotti della Volante del Commissariato di Villa San Giovanni hanno fermato un’autovettura con a bordo i due uomini, originari rispettivamente di Melito di Porto Salvo e Locri. Dopo il controllo documentale, gli Agenti hanno notato, all’interno del veicolo, la presenza di un trasportino con 5 cuccioli di razza border-collie, che ha subito destato sospetti.

Il 45enne ed il 23enne sono stati accompagnati presso gli Uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza per i dovuti approfondimenti, svolti anche grazie all’intervento di personale delle Guardie per l’Ambiente di Villa San Giovanni e del veterinario dell’Asp.

I cuccioli, disidratati ma senza lesioni riconducibili a maltrattamenti, sono stati affidati in custodia giudiziale all’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), che si occuperà della loro tutela e reinserimento in un ambiente idoneo, mentre i due soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.