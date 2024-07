Villafranca Tirrena, Sud chiama Nord contro il sindaco: “Una nuova crisi, ora basta”

Zirilli, D'Andrea e Villari hanno chiesto un passo indietro a Cavallaro dopo la rinuncia ad alcune deleghe dell'assessore Costa

VILLAFRANCA TIRRENA – Daniela Zirilli, Fabrizio D’Andrea e Salvatore Villari, i tre componenti del gruppo Sud chiama Nord all’interno del Consiglio comunale di Villafranca Tirrena, si sono scagliati contro l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Cavallaro dopo la rinuncia delle deleghe a Turismo e Spettacolo dell’assessore Nino Costa. Per i tre consiglieri la decisione di quest’ultimo è il sintomo di una spaccatura che si tramuta in una “nuova crisi”, come hanno spiegato in una nota.

L’attacco al sindaco

E così Zirilli, D’Andrea e Villari sono passati all’attacco: “Sarà che il gruppo coeso a cui molti cittadini hanno dato la loro preferenza non esiste più? Di certo giova una nuova politica, capace di prendere le giuste decisioni e di affrontare le problematiche di un comune in predissesto (a causa degli stessi amministratori di oggi). Ad ottobre del 2023 abbiamo chiesto udienza pubblica al sindaco per capire come fosse possibile amministrare senza le deleghe definite degli assessori e ci è stato garantito che la situazione politico/amministrativa si era stabilizzata, ma a distanza di otto mesi, rieccoci punto e a capo, con il suo assessore rinunciatario di alcune deleghe ma non di altre, fatto alquanto strano ma questo è un altro discorso”.

E da qui la domanda che si sono posti i tre membri dell’opposizione: “Ancora una volta ci chiediamo se sussistano le condizioni per amministrare e se si troverà una soluzione per il bene del paese”. Questa, per i consiglieri, “non è la strada giusta. Il paese merita una nuova amministrazione coesa e libera di agire. L’amministrazione prenda coscienza del fallimento ed abbia il coraggio di dimettersi”.