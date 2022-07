Villafranca Tirrena, torna #Sosamare 3.0: volontari in spiaggia a caccia di rifiuti - Tempostretto

Domenica tornerà l'iniziativa dell'Udicon, che già da stasera fornirà il materiale a grandi e piccini. Il dirigente Dario Giacoppo: "Nostro dovere ripulire e tutelare"

VILLAFRANCA TIRRENA – A Villafranca Tirrena i volontari torneranno in spiaggia, domani, per rimuovere i rifiuti. Si svolgerà ancora una volta, anche quest’anno, l’iniziativa #Sosamare 3.0, promossa dall’Udicon con l’obiettivo di sensibilizzare ed educare i cittadini all’importanza di tenere pulite le aree pubbliche. L’Udicon comincerà già oggi, dalle 18.30 in collaborazione con l’Associazione Sagittario, quando fornirà a grandi e piccini il materiale necessario per la rimozione dei rifiuti, oltre a vari gadget.

“E’ il terzo anno che come associazione aderiamo a questa iniziativa promuovendola sul territorio Villafranchese” – ha dichiarato Dario Giacoppo, dirigente zonale dell’Udicon -. “Il problema dei rifiuti e soprattutto della plastica è, purtroppo, un fenomeno che sta sempre più degenerando. La nostra funzione in quanto associazione consumeristica è anche quella di promuovere iniziative sociali finalizzate alla sensibilizzazione e alla tutela del territorio, per questo abbiamo coinvolto i cittadini e soprattutto i più piccoli. È nostro dovere, in quanto ospiti di questo pianeta, ripulirlo e tutelarlo. La nostra Associazione sarà sempre a presidio del territorio per dare un contributo attivo alla causa ambientale e rendere il nostro pianeta un posto più pulito”, ha concluso Giacoppo.