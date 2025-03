Villafranca. Fp Cgil: “Chiarimenti su stabilizzazione ex Asu”

FP CGIL chiede chiarimenti sull’iter di stabilizzazione degli ex ASU, nel Comune di Villafranca Tirrena. Le dichiarazioni del sindacato

VILLAFRANCA TIRRENA – A quando la stabilizzazione degli ex ASU nel Comune di Villafranca Tirrena? È quanto chiesto in una nota da FP CGIL Messina, che scrive al sindaco della cittadina tirrenica, alla segretaria generale e al presidente del consiglio comunale.

Giovanni Tripodo, segretario generale della Funzione Pubblica, ha dichiarato: «È dall’ottobre 2024 che sollecitiamo ed auspichiamo la stabilizzazione di questo personale. Vorremmo comprendere perché, a differenza del personale ex articolista, che dopo lungo tempo ha raggiunto ed ottenuto l’obiettivo della stabilizzazione, gli ex ASU siano ancora in attesa».

Nello specifico, il sindacato messinese chiede se sia stato approvato il bilancio di previsione, se sia stato redatto il PIAO 2025-2027 e se al suo interno è stata prevista la stabilizzazione degli ex ASU. Il sindacato ha quindi concluso, annunciando di voler mantenere alta l’attenzione sulla questione.