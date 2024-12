Villaggio Aldisio cambia volto. Ora anche la rotatoria

Incrocio più sicuro in un tratto teatro, in passato, di diversi incidenti

“Basta incidenti!”. Era lo slogan della petizione lanciata il 26 giugno 2021 dal coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, oggi consigliere comunale, Pasquale Currò, volta allo scopo di realizzare una rotatoria in un tratto che purtroppo è stato scenario di molti incidenti, qualcuno anche mortale.

Oggi, a distanza di tre anni, la rotatoria è stata realizzata e “regala al territorio non solo bellezza e ordine, ma anche sicurezza e maggiore serenità ai residenti” – dice Sebastian Romeo, consigliere della Terza

Circoscrizione. “A completare il quadro la bellissima piazzuola realizzata in Via Giovanni Di Giovanni che da parcheggio si è trasformata in un invitante luogo che si presta a fare delle passeggiate e trascorrere del tempo libero.

