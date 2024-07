Villetta Sanò a Torre Faro: cominciamo bene...

Gli incivili sciamano come le cavallette e non hanno rispetto per niente e per nessuno

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: Villetta Sanò, Torre Faro”.

La piazza dedicata al compianto attivista civico Giuseppe Sanò, in questa fase con una targa, è stata ristrutturata da poco. Nelle foto allegate alla segnalazione si vedono residui di cibo lasciati da incivili sui tavoli destinati al pic-nic. E’ una vergogna intollerabile. I cittadini si mobilitano, presentano un progetto di riqulificazione, il Comune lo realizza ed ecco che gli incivili sono subito pronti a interrompere il sogno con i loro barbari comportamenti.

Sono come le cavallette, sciamano dappertutto e non si fermano davanti a niente. Né per niente hanno rispetto, compresa una villetta che ricorderà l’impegno di un giovane uomo come Giuseppe Sanò che alla tutela e alla valorizzazione del suo territorio ha dedicato un impegno costante. Dopo dieci anni dalla morte potrà essere a lui intitolata ma intanto nel mese di settembre sarà ricordato con una targa.

