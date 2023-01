Vincenzo torna nella sua Graniti per l'ultimo saluto, sospesa la festa del Patrono - Tempostretto

Eseguita ieri l'autopsia sul corpo del giovane di 23 anni che ha perso la vita in un incidente stradale. Oggi la camera ardente nella Chiesa Madre. Domani i funerali. Lutto cittadino

di Carmelo Caspanello

GRANITI – La salma di Vincenzo farà ritorno oggi pomeriggio (venerdì) nella sua Graniti. Ad attenderlo ci sarà la comunità in cui ha vissuto, dove tutti lo conoscevano. Sarà accompagnato nella chiesa Madre, dove rimarrà sino al rito funebre, fissato per domani (sabato) alle 15. A celebrarlo sarà il parroco, don Enzo Di Mura. L’intera Valle dell’Alcantara è ancora scossa per la morte del 23enne, avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi, in seguito ad un incidente stradale alle porte di Francavilla, dove il giovane si era recato con un amico di 28 anni per trascorrere una serata in pizzeria. Al rientro, il sinistro: l’auto, una Fiat Panda, esce di strada e si ribalta. Vincenzo Parlavecchio muore sul colpo. L’amico, un 28enne, anch’egli di Graniti, che si sarebbe trovato al volante, rimane gravemente ferito. Le sue condizioni sono migliorate anche se la prognosi rimane riservata. Si trova ricoverato all’ospedale S. Vincenzo di Taormina. Sulle cause dell’incidente stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Taormina, giunti sul posto poco dopo il sinistro insieme ai sanitari del 118 ed ai Vigili del fuoco. Sul corpo di Vincenzo l’autopsia è stata eseguita ieri, dopodiché è stata restituita la restituzione della salma ai familiari per le esequie. Il sindaco, Carmelo Lo Monte ha firmato una ordinanza con la quale viene proclamato per la giornata di domani (sabato) il lutto cittadino: bandiere a mezz’asta e listate a lutto nei pubblici uffici ed invito ai titolari delle attività commerciali ed ai cittadini di sospendere le attività in segno di cordoglio. Per dare l’ultimo saluto a Vincenzo, da tutti definito ragazzo buono e solare, sempre sorridente. L’odierna festa del Patrono, S. Sebastiano, è stata sospesa.