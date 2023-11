Violenza sulle donne, Una di noi dice no al 25 novembre - Tempostretto

Il centro antiviolenza prende le distanze dall'improvvisazione nelle celebrazioni

MESSINA – C’è anche chi dice no al 25 novembre, pur operando in trincea nella protezione delle donne vittime di violenza.

“Una di noi”

E’ il centro antiviolenza Una di Noi, presieduto da Mariella Mazza (in foto), che da anni opera sul territorio della provincia di Messina e che quest’anno ha voluto dissociarsi dalle tante iniziative organizzate per celebrare la giornata sul tema della violenza di genere. E’ un no all’improvvisazione di queste manifestazioni, all’aspetto più sterile della Giornata, che a volte cela il disimpegno, culturale e attivo, nel resto dell’anno.

“Il nostro centro per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne ha deciso di non organizzare alcun evento – spiega la presidente – siamo stanche di sentire parlare di violenza di genere solo nel mese di novembre e a ridosso della giornata internazionale contro la violenza sulle donne”.

“Basta all’improvvisazione”

Le volontarie del centro, che quotidianamente accolgono le richieste di aiuto delle donne abusate, spiegano il loro malessere: “Siamo stanche di chi si improvvisa in queste giornate a sfornare iniziative senza avere adeguata preparazione sull’argomento. Siamo stanche dei media che spettacolarizzano ogni forma di violenza sulle donne e non si ridimensionano neanche di fronte ai femminicidi senza pensare che dietro vi è una donna uccisa che non può replicare e familiari a cui è negato vivere in silenzio il proprio dolore. Siamo stanche di quella parte di istituzioni che nn comprende che il fenomeno della violenza di genere è complesso e non va trattato come un conflitto tra due ex”.

E ancora. “Siamo stanche di essere sole e in prima linea e a volte di pagare con la nostra pelle il supporto alle donne. Siamo stanche di dire alle vittime di avere fiducia perché andrà tutto bene quando quasi mai è così. Siamo stanche di tutto questo e tanto altro.. non saremo mai stanche di essere al fianco di ogni donna vittima di violenza che chiede aiuto. Ora è il momento di dire BASTA perché la violenza la viviamo a fianco delle donne 365 giorni l’anno. Noi ci siamo”.

