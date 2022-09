Virtus Francavilla - Messina. Mister Auteri: "Non abbiamo concretizzato" - Tempostretto

L'allenatore del Messina è contento della prestazione, specie dei giovani, ma continua a puntare il dito sui troppi errori

FRANCAVILLA FONTANA – Dopo la sconfitta di misura dell’Acr Messina contro la Virtus Francavilla l’allenatore Gaetano Auteri cerca di fare chiarezza sulla prestazione della sua squadra, che “c’è stata, ma gli errori e non concretizzare le occasioni create” ti portano alla sconfitta.

Questo è il pensiero del tecnico di Floridia che comunque è soddisfatto della prestazione anche di altri elementi under a cui però sembra suggerire di non avere timidezza e sfruttare le opportunità di giocare concesse. Sugli episodi fa notare come sia il terzo rigore fischiato contro al Messina in due partite, “e gli avversari entrano poco in area nostra”.

Smorza anche la tensione quando gli si chiede se la partita di mercoledì sera contro la Viterbese è già una sfida da vincere per forza: “Dobbiamo stare tranquilli e sereni. Miglioriamo le prestazioni ed evitiamo di commettere errori”.

Le dichiarazioni di mister Auteri

“Non mi è piaciuta la timidezza nel proporci in alcuni momenti. Siamo in grado di fare meglio nel fraseggio e nel possesso palla. Contro una squadra forte e strutturata, nonostante noi siamo giovani, – ha dichiarato Gaetano Auteri – il risultato è stato determinato da un nostro errore difensivo nostro. Abbiamo reagito e creato presupposti per pareggiare la partita. La prestazione c’è stata, ma tutto è migliorabile.

Chi è subentrato ha fatto bene, alcuni hanno impattato molto bene come Fiorani, Catania o Iannone. Non ho visto grande differenza tra le due squadre, nonostante noi avessimo 5-6 under. Però se regali e crei presupposti per fare gol e sbagli poi perdi, il calcio va così. È la somma di errori che non ci fa fare punti, creiamo situazioni ma non riusciamo a concretizzare, questo è successo oggi. Concediamo poco e anche oggi abbiamo creato 4-5 opportunità offensive”.

Cosa non ha funzionato

“Ci siamo forse abbassati, ma abbiamo giocato bene. Possiamo migliorare, molti hanno qualità che vanno dimostrate. Non dobbiamo essere timidi paurosi e dobbiamo avere personalità. È il terzo calcio di rigore in due partite, non ci entrano tanto in area, speriamo di invertire la tendenza. Abbiamo concesso la situazione in cui Daga ha fatto la parata. Dire che non meritavamo la sconfitta non cambia molto, come anche dire che abbiamo regalato un gol su un’azione non pericolosa. Sul rigore l’azione era chiusa, il pallone andava a fondocampo sembrava”.

Pressione in vista della Viterbese?

“Le partite sono tutte da vincere – risponde l’allenatore dell’Acr Messina quando gli chiedono del prossimo impegno casalingo contro la Viterbese – dobbiamo stare sereni e tranquilli in vista della prossima sfida. Quando i ragazzi hanno delle opportunità le devono cogliere altrimenti non si ripresentano più. Miglioriamo le prestazioni ed evitiamo di commettere errori, questi adesso ci penalizzano”.

Articoli correlati