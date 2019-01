L'abbraccio del capo della Polizia all'agente di Furci ferito sulla A-18

MESSINA - Sincere parole di apprezzamento, ringraziamenti per il servizio reso con coraggio e professionalità, strette di mano e abbracci calorosi: è così che il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha voluto manifestare la sua vicinanza all’Assistente capo coordinatore Giuseppe Muscolino, il poliziotto di Furci Siculo, scampato miracolosamente al tragico incidente stradale costato la vita al collega di S. Teresa di Riva Angelo Spadaro, ed alla sua famiglia. Lo ha raggiunto in ospedale accompagnato dal direttore centrale delle Specialità, prefetto Roberto Sgalla, dal questore di Messina, Mario Finocchiaro, dal direttore del servizio Polizia stradale, Giovanni Busacca, dal dirigente del Compartimento Polizia stradale Sicilia Orientale, Francesco La Piana. Un momento di grande commozione, di profondo dolore per chi non ce l’ha fatta, di grande orgoglio per il valore di questi due poliziotti, angeli della strada, di doveroso incoraggiamento a rialzarsi con l’entusiasmo e la dedizione di sempre. Sono stati porti a Giuseppe i più sentiti auguri per una pronta guarigione.