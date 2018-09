Primo giorno di scuola tra i banchi anche per De Luca: tour tra gli istituti

Anche per il sindaco Cateno De Lucaquesto primo giorno di scuola è stato tra i banchi, nelle aule, in mezzo ai corridoi delle scuole di Messina. Tutta la mattinata in tour in giro per gli istituti, per portare un messaggio di auguri per l’anno scolastico appena iniziato e per toccare con mano com’è stato vissuto e affrontato questo tanto atteso primo giorno nelle scuole che oggi hanno fatto suonare la campanella.

Il giro del sindaco è iniziato dal San Domenico Savio, accompagnato dagli assessori Mondello e Scattareggia.

Poi è toccato alla Mazzini-Gallo: al plesso della Gallo l’attività è ripresa con forti limitazioni perché si attendono le indagini per la vulnerabilità sismica, ma –ha detto il sindaco: “Non abbasseremo la guardia fino a quando non avremo la certezza dei tempi e degli strumenti per mettere in sicurezza tutti i plessi scolastici”. Migliore la situazione alla Mazzini, dove resta il problema della mancanza di tre aule che nelle prossime settimane il sindaco ha garantito che sarà risolto.

Alla scuola Enzo Dragole attività sono iniziate regolarmente. Da qui De Luca ha detto “grazie a tutti i dirigenti scolastici per la collaborazione e mi scuso con loro se i nostri uffici non si sono dimostrati all’altezza del compito. Rimedieremo molto presto”.

Visite anche negli istituti superiori. Dall’Istituto tecnico Verona Trento, De Luca ha detto che sarà garantito il diritto allo studio, ma in plessi sicuri: «I vari livelli di governo devono fare il proprio dovere in tempi certi. Basta con le norme farlocche». Poi una tappa anche al Liceo classico La Farina, istituto che si presenta a norma e con tutte le certificazioni necessarie. Un’occasione per il primo cittadino per visitare i ritrovamenti archeologici custoditi negli scantinati e fare un tuffo nel passato: «Venire da sindaco nella scuola dove si è stati studenti è una grande emozione».