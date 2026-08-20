 Visite mediche non autorizzate. Il Nas sospende ambulatorio polispecialistico nel Messinese

Visite mediche non autorizzate. Il Nas sospende ambulatorio polispecialistico nel Messinese

Redazione

Visite mediche non autorizzate. Il Nas sospende ambulatorio polispecialistico nel Messinese

giovedì 20 Agosto 2026 - 10:05

La struttura era autorizzata esclusivamente come laboratorio di analisi cliniche

Un ambulatorio medico polispecialistico della provincia di Messina è stato destinatario di un provvedimento di diffida e sospensione immediata dell’attività a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas).

L’ispezione ha consentito di accertare presunte irregolarità nell’esercizio dell’attività sanitaria della struttura.

Controlli e prestazioni non autorizzate

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’ambulatorio risultava autorizzato esclusivamente all’esecuzione di analisi cliniche. Ma i militari avrebbero riscontrato l’erogazione, in assenza delle necessarie autorizzazioni, di prestazioni specialistiche in diverse branche mediche, tra cui medicina estetica, reumatologia, endocrinologia, oncologia, cardiologia, pediatria e medicina del lavoro.

Provvedimenti dell’Asp e risvolti giudiziari

A seguito delle verifiche, i Carabinieri hanno trasmesso una dettagliata segnalazione all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, che ha disposto un provvedimento di diffida e l’immediata sospensione dell’attività sanitaria non autorizzata.

Sul piano giudiziario, il legale rappresentante della struttura è stato denunciato.

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