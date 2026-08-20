Visite mediche non autorizzate. Il Nas sospende ambulatorio polispecialistico nel Messinese

La struttura era autorizzata esclusivamente come laboratorio di analisi cliniche

Un ambulatorio medico polispecialistico della provincia di Messina è stato destinatario di un provvedimento di diffida e sospensione immediata dell’attività a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas).

L’ispezione ha consentito di accertare presunte irregolarità nell’esercizio dell’attività sanitaria della struttura.

Controlli e prestazioni non autorizzate

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’ambulatorio risultava autorizzato esclusivamente all’esecuzione di analisi cliniche. Ma i militari avrebbero riscontrato l’erogazione, in assenza delle necessarie autorizzazioni, di prestazioni specialistiche in diverse branche mediche, tra cui medicina estetica, reumatologia, endocrinologia, oncologia, cardiologia, pediatria e medicina del lavoro.

Provvedimenti dell’Asp e risvolti giudiziari

A seguito delle verifiche, i Carabinieri hanno trasmesso una dettagliata segnalazione all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, che ha disposto un provvedimento di diffida e l’immediata sospensione dell’attività sanitaria non autorizzata.

Sul piano giudiziario, il legale rappresentante della struttura è stato denunciato.