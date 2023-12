"Vivo da tre anni in un alloggio di transito e sogno una casa e un lavoro" VIDEO - Tempostretto

L'appello al sindaco e a Messina Social City da parte di Francesco Maucci, padre di due bambini,: "Bisogna fare di più, pensate ai minori e agli invalidi"

MESSINA – Francesco Maucci vive da tre anni, con la moglie e due bambini, in un alloggio di transito in via Direzione Artiglieria, a Bisconte. La struttura è gestita da Messina Social City. Un’abitazione di transito ma, in questi tre anni, non si sono trovate soluzioni. “Faccio un appello al sindaco perché ci aiuti. Non so più a chi rivolgermi. Qui ci sono due famiglie con minori e anche degli invalidi (in tutto sei famiglie e alcune persone da sole, n.d.r.). Abbiamo bisogno di una casa. Il secondo appello è a Messina Social City: ogni sei mesi cambiano gli operatori e si comincia sempre tutto da zero. Non va bene, così come non va bene il cibo che ci danno”, sottolinea Maucci, 34 anni.

Il terzo appello dell’uomo riguarda il lavoro: “Serve uno sforzo maggiore nel campo della formazione lavoro. Cosa vorrei fare? Ho un diploma di pasticciere. Qui purtroppo il lavoro è pochissimo. Fatico per 20 euro al giorno ma si può andare avanti così? Io voglio un lavoro vero, dignitoso. Ringrazio di essere qua a Bisconte, per carità, non pago nulla. Ma non è questa la soluzione per aiutare una famiglia”.

Francesco-Maucci Unione inquilini Alloggi di transito a Bisconte Alloggi di transito a Bisconte Alloggio di transito a Bisconte

Sottolinea Ivan Calì (foto nella galleria), dell’Unione inquilini: “Serve un salto di qualità a 360 gradi nelle politiche sociali, nella formazione lavoro e in quella abitativa, sbrigandosi a trovare alloggi definitivi. Vanno valorizzati meglio i fondi a disposizione. Su questo abbiamo avviato un dialogo con l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore”.

Articoli correlati