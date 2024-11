“Vogliamo l’acqua dal rubinetto”, sit-in davanti a Palazzo Zanca

Sabato la manifestazione del comitato a Messina. In corso una petizione

MESSINA – Il comitato “Vogliamo l’acqua dal rubinetto!” organizza u sit-in di protesta in piazza Unione europea. L’appuntamento è sabato 16 novembre, dalle 10, vicino al Municipio. “Il sindaco di Messina non ci ha dato una risposta ufficiale. Avevamo chiesto di essere ricevuti e una delegazione salirà a Palazzo Zanca, dal primo cittadino, per consegnare la nostra raccolta firme. Abbiamo già raccolto un migliaio di firme”.

La petizione per l’emergenza idrica

Il comitato è nato in città in ottobre dopo una serie di assemblee autoorganizzate in piazza sulla questione emergenza idrica. Il tutto nell’ambito della Casa del popolo. Da qui la lettera aperta al sindaco e la petizione online.