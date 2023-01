Voli notturni ed emergenze, sopralluogo all'elipista di Taormina per l'ok dell'Anac - Tempostretto

Sarà utile per il 118, ma anche per i vigili del fuoco e le altre forze dell’ordine

TAORMINA – Questa mattina presso l’elipista di via Bongiovanni è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra Comune, Operatori del 118, Asm e volontari della Protezione civile Radio Valle Alcantara. Il sopralluogo odierno rientra nelle iniziative intraprese con l’obiettivo di ottenere la certificazione dall’Anac per i voli notturni per le emergenze. E’ intervenuto anche il capitano Massimo Baldassari, pilota di elicotteri, che ha dato suggerimenti e consigli utili. Il sindaco Bolognari ha evidenziato che “si tratta di un intervento molto importante per la sicurezza dei cittadini. Sarà utile per il 118, ma anche per i vigili del fuoco e le altre forze dell’ordine”. L sopralluogo ha partecipato anche il direttore della centrale operativa del 118, Domenico Runci.