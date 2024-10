Volley. Al via i campionati regionali e il punto sulla Serie B

In Serie C femminile derby tra Nino Romano e Messina Volley. In B maschile esordio per il Letojanni

Settimana importante visto che inizieranno tutti i campionati regionali, Serie C e Serie D. A rimarcare l’appuntamento anche il presidente della Fipav Sicilia Antonio Locandro che ha voluto fare un augurio ai partecipanti “in bocca al lupo a tutti i dirigenti, atleti, arbitri, genitori, tifosi e appassionati” ricordando ancora l’importanza dell’attività di base, da lui definita, “linfa vitale del nostro movimento”. Contestualmente domenica ci sarà anche l’esordio di Letojanni in Serie B maschile, unica squadra a disputare il campionato nazionale di categoria del messinese. I compagni e ragazzi di coach Balsamo sfideranno in casa Vibo Valentia.

In Serie B1 femminile invece l’Amando Volley affronta il terzo impegno del suo campionato in trasferta contro la Vesuvio. La formazione di coach Prestipino ha perso in trasferta ad Arzano all’esordio ma ha ottenuto la vittoria piena contro Pescara al Palasant’Antonio di Furci Siculo alla seconda. Quest’oggi, sabato ore 17:30, saranno ospiti delle napoletane sotto la direzione arbitrale di Ruuben Cioffi e Pasquale Restaino.

Per quando la serie B2 femminile l’Orlandina Volley farà visita oggi al Cus Catania, mentre La Saracena Volley invece ospiterà al PalaMangano di Sant’Agata di Militello la Volley Palermo. Nel girone L dopo due giornate l’Orlandina ne ha vinta una su due, mentre La Saracena è ancora zero con una sola sconfitta e un turno di riposo osservato. Proprio quest’ultima squadra ha annunciato recentemente di aver ingaggiato la palleggiatrice Alessia Distaso, per la regista nativa di San Giovanni Rotondo si tratta di un ritorno in Sicilia. Queste le sue prime parole: “Sono davvero entusiasta di riprendere il mio percorso pallavolistico in questa società, dove ritroverò amici e amiche con cui ho già condiviso il campo e cercherò di dare il mio contributo al meglio, lavorando sodo ogni giorno”.

Il punto sulla Serie C

In Serie C maschile nel girone A esordio fuori casa per la Sicily Bvs di coach Santacaterina in casa dell’Hobby Volley, sfida in esterna anche per la Play Volley Barcellona sul campo del Gibellina. In casa il Trinisi contro l’Erice Entello. Nel girone B due messinesi la Jonica che esordirà tra le mura amiche contro il Pedara Volley e l’Ambiente Lab Team Volley in trasferta contro Viagrande.

In C femminile tante messinesi nel girone B e subito derby caldissimo tra Nino Romano Milazzo che ospita il Messina Volley del presidente Rizzo. In casa la Volley ’96 attende AciCatena così come la Pallavolo Oliveri il Golden Volley e l’Unime la formazione di Zafferana. Unica a non scendere in campo perché osserva il turno di riposo la Team Volley Messina dello staff tecnico Laganà-Donato-Chitè.