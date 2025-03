Volley C. La Sicily Bvs pronta al big match, Santacaterina: “In casa giochiamo meglio”

Domenica al PalaCampagna ore 18 sfida al vertice nel girone A, Atletica Termini fa visita ai tirrenici. Il capitano Russo: "Vogliamo operare il sorpasso"

Domenica pomeriggio torneranno una di fronte all’altra Sicily Bvs e Atletica Termini nello scontro al vertice nel campionato di serie C maschile per giocarsi la prima posizione del girone A, quando mancheranno quattro giornate alla fine della stagione regolare. Appuntamento al PalaCampagna di Saponara con inizio alle ore 18.

Nella sfida d’andata la formazione di Termini Imerese prevalse in casa per tre set a zero, infliggendo al gruppo tirrenico l’unica sconfitta del suo percorso, gli occidentali invece fin qui in stagione hanno lasciato un punto per strada nella vittoria al tiebreak contro Terrasini. Le due squadre al momento sono prima e seconda distanziate di due punti, un’eventuale vittoria per tre set a zero o tre set ad uno della Sicily Bvs domenica sera permetterebbe il sorpasso e, non sbagliando poi più nelle ultime tre giornate, la possibilità di giocarsi i playoff promozione in una posizione di vantaggio pur terminando la stagione regolare con un solo punto di vantaggio.

La conferenza stampa pre partita in casa Sicily Bvs

Coach Tino Santacaterina presenta la partita ricordando il precedente dell’andata: “Noi all’andata contro di loro abbiamo preso un grande scivolone contro di loro. In quella sfida non entrando bene in campo abbiamo giocato due set quasi alla pari, i ragazzi sono carichi e stanno facendo un grande lavoro in palestra e si proiettano a questa partita. Avremo inoltre il fattore campo, noi in casa giochiamo meglio perché sostenuti dal nostro pubblico che aspettiamo numerosi”.

Renato Russo, capitano della squadra: “Stagione bellissima perché ci stiamo togliendo soddisfazioni programmate partita dopo partita e questo grazie agli sforzi della società che ha costruito la squadra a inizio anno. La nostra cavalcata descrive il nostro carattere, un grande gruppo composto da giocatori d’esperienza e giocatori più giovani, partita dopo partita ha imposto il proprio gioco. Vogliamo regalare una grande partita ai nostri tifosi e operare il sorpasso per chiudere da capolista”.

Pippo Anastasi, dirigente Sicily Bvs: “In tanti anni di pallavolo e anche in altri sport che ho vissuto da vicino posso affermare che quest’anno abbiamo un bel gruppo. Si sono integrati bene i ragazzi con i più grandi. non ci sono invidie, gruppetti e cumacche, per dirle in siciliano. In più vedo che c’è affiatamento non solo in campo ma anche fuori. Sono veramente contento di questa squadra”.

Carmelo Mazza, direttore sportivo: “Abbiamo la fortuna di avere un palazzetto integro in cui non entra acqua. Nelle giornate anche più piovose noi riusciamo ad allenarci senza problemi e di questo ringrazio l’amministrazione che ci dà la possibilità di allenarci e giocare qui e non abbiamo mai avuto un problema”.

